Gb | cadono in lago ghiacciato | morti tre bambini

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Avevano otto, dieci e undici anni iche hanno perso la vita nel Babbs Mill Park vicino a Solihull, in Gran Bretagna, dopo essere caduti all’interno di un. Lo riferisce la Bbc spiegando che un quarto bambino, di sei anni, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo che la polizia è riuscita a tirarlo fuori dall’acqua. Intanto continuano le ricerche nelperché la polizia ha detto di voler essere ”sicura al cento per cento che non ci sia nessun altro nell’acqua” ghiacciata. Il sottotenente Richard Harris della polizia di West Midlands ha riferito che i familiari delle vittime sono ”completamente devastati” e che isono andati sulsenza tener conto dei pericoli e senza avere l’abbigliamento adatto. “Uno dei miei ufficiali ...

