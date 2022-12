Gas | Breton | ' con price cap diamo segnale a mercato'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - "Come abbiamo imparato durante la pandemia" - quando all'inizio "abbiamo visto gli interessi nazionali che hanno prevalso su quelli europei" e poi "abbiamo capito che certe sfide si affrontano solo insieme" - ora nell'Ue dobbiamo "scambiarci energia, elettricità e gas" e mettendo in piedi "meccanismi di solidarietà ce la faremo". Lo sottolinea Thierry, Commissario Ue per ilInterno, ospite di Sky TG24 Economia."La priorità è la solidarietà ma anche l'unità per lavorare congiuntamente e fare economia di scala" aggiunge, invocando una azione sul gas per arrivare a "un prezzo accettabile, soprattutto pensando al prossimo inverno". Quello del tetto europeo - osserva - è un meccanismo "per far capire che non siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo" venga chiesto ai paesi europei. "Penso che sia bene mettere un ...

