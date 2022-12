Gas | apertura in calo a 134 euro al megawattora

Ilavvia la settimana in calo mentre aumentano i flussi di Gnl e si attendono le decisioni dell'Europa sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4% a 134 euro al megawattora. . 12 ...Una nuova impennata nei prezzi delmanderebbe al collasso il sistema produttivo. E con lui ... E per questo il suo istituto è tornato ad aumentare i giorni dinelle filiali periferiche, ...(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il gas avvia la settimana in calo mentre aumentano i flussi di Gnl e si attendono le decisioni dell'Europa sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4% a 134 ...Il prezzo del petrolio greggio WTI rimane profondamente ribassista, verso i recenti minimi sul supporto di 70 dollari, mentre il gas ritorna a correre.