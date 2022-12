Galliani sul Milan non si contiene | Vi dico cosa è meglio delle 5 Champions - Top News

Poi l'ex senatore ha spiegato, come riporta la Gazzetta dello Sport: Tra i commentiweb c'è chi ... mentre altri hanno apprezzato l'ammissione di: 'Onesto con se stesso e con i veri ...... - Giovedì 15 dicembre a partire dalle ore 16 su CalcioNapoli24 Tv, canale 79 DTT ecanale ... Pantaleo CORVINO Miglior Dirigente Sportivo dell'anno: AdrianoMiglior Addetto Stampa: ...Archiviata l'amichevole con il Lugano, il Monza si sta preparando ad un appuntamento di grande prestigio: tra 10 giorni i ragazzi di Raffaele Palladino sfideranno il Lione in trasferta. Non male per u ...Il Monza vola e si rialza in Serie A grazie a Palladino, scelto da Galliani e Berlusconi: il nuovo allenatore dei brianzoli si racconta ...