Fusione nucleare | domani l’annuncio degli Usa Rampelli | notizia storica | ora l’Italia sia avanguardia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La. Ancora poche ore e il sogno della, un processo in grado di generare più energia di quella utilizzata per avviarlo, potrebbe diventare realtà.è previsto per, 13 dicembre, da parte del Dipartimento dell’EnergiaStati Uniti. La suspense è altissima visto che sui dettagli del “Sacro Graal dell’energia pulita” nessuno ancora si pronuncia. Dagli Usastorico: laè possibile Le uniche conferme ruotano intorno a una comunicazione su una “grande svolta scientifica” che sarà fattadal segretario Usa all’Energia Jennifer Granholm e dal sottosegretario Jill Hruby al Lawrence Livermore National Laboratory. La ...

Ma un passo avanti verso la realtà dellapare sia stato fatto veramente. Per la prima volta l'esperimento della reazione daè stato eseguito ottenendo un guadagno netto di ...Bruxelles, 12 dicembre 2022 "Guardiamo con molto interesse alla svolta che viene segnalata sulla. Questa svolta si basa su un percorso tecnologico diverso rispetto a Iter. Quindi dimostra che l'opportunità di continuare a investire nellaè forte", le parole della ...Fusione nucleare, Stati Uniti verso la svolta Presso la National Ignition Facility, ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California, sarebbe stata prodotta per la prima volta una… L ...Alla vigilia di una conferenza stampa dedicata, alcuni giornali statunitensi annunciano un’importante conquista in materia di fusione nucleare ...