Frendrup è un elemento essenziale per l’equilibrio del Genoa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Arrivato nella scorsa stagione nella Genova rossoblù, l’apprendistato per Mortenpare essere terminato, dato nell’annata di Serie BKT in corso stiamo ammirando un centrocampista di qualità, quantità e intelligenza.Cresciuto nel settore giovanile del Bröndby, il danese è approdato in Italia durante una fase di evidente transizione per il Grifone,è entrato abbastanza rapidamente ai vertici delle gerarchie di Alexander Blessin, che dopo poche panchine ha capito di non poterne fare a meno, tanto nella massima serie quanto in cadetteria. Perché Blessin non può fare a meno diProfessione centrocampista, il classe 2001 è tanto giovane quanto capace di giocare un calcio navigato, totale nelle intenzioni, pratico nell’applicazione. Condizioni che, incastonati nelle necessità della mediana a due schierata ...