Francia | Varane | 'Marocco? Semifinale gran risultato | ma vogliamo vincere'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Raphael, difensore della, ha parlato in conferenza stampa in vista delladei Mondiali contro il: "L'obiettivo...

TUTTO mercato WEB

In difesa Lloris, Koundé a fare il terzino bloccato (che ha saltato solo la prima gara),(...passato dal Monaco all'essere titolare nel Real Madrid al posto di Casemiro e titolare nella; ...... grandi sorprese potrebbero arrivare mercoledì 14 da- Marocco . Da una parte la strapotenza Bleus di Mbappè , Theo Hernandez ,e numerosi altri talenti francesi, dall'altra la ... Francia, Varane: "Grande risultato essere in semifinale, ma siamo in corsa e vogliamo vincere" Raphael Varane, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale dei Mondiali contro il Marocco: "L'obiettivo iniziale è vincere. Sappiamo che è difficile. E' già una .... Il centravanti di Deschamps firma il gol vittoria dopo Tchoumaeni e Kane. L'inglese ha fallito il 2-2 dal dischetto La Francia è in semifinale ai Mondiali dopo aver eliminato l'Inghilterra. Nell'ult ...