Francia - Marocco sfida del cuore | Mbappè vs Hakimi ma non solo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lanon può essere una partita normale: oltre a mettere in palio una finale dei mondiali che per la nazionale maghrebina sarebbe storica, ci sono un milione e mezzo di ...

AGI - La sfidanon può essere una partita normale : oltre a mettere in palio una finale dei mondiali che per la nazionale maghrebina sarebbe storica, ci sono un milione e mezzo di marocchini che ...La sfidanon può essere una partita normale: oltre a mettere in palio una finale dei mondiali che per la nazionale maghrebina sarebbe storica, ci sono un milione e mezzo di marocchini che ...E il Marocco “italico” l’ho fotografato subito (prim’ancora gli arabi vincitori dell’Argentina) mentre i tenori di penna si dedicano più volentieri a cantarne la gloria etnica, politica, sociale e ...Qatar 2022, quello di quest'anno è un Mondiale imprevisto sotto molti aspetti: tra questi, la vittoria del Marocco sul Portogallo ai quarti di finale.