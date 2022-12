Francesco Totti e Noemi Bocchi | ecco l' albero di Natale nella nuova casa

Leggi Anche, l'accordo con Ilary Blasi è possibile: 'Ma mi costerà un sacco' L'appartamento da favola -e Noemi Bocchi hanno scelto il quartiere di Vigna Clara, quartiere a Nord di ...Un altro amore finito ›e Ilary Blasi: la storia d'amore è finita davvero › Rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: si sono lasciati dopo 10 anni Leonardo ...E' tutto pronto per Natale in casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia è andata a vivere insieme in uno stupendo appartamento a Roma Nord e la nuova compagna dell'ex calciatore ne ha approfit ...Ilary Blasi pretendeva più riservatezza da Totti nell'uscire allo scoperto con Noemi; cosa ha dichiarato la fonte vicina alla conduttrice