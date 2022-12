Fortnite | la denuncia | «Crea dipendenza come la droga» Un giudice accoglie la class action

(Di lunedì 12 dicembre 2022), il popolarissimo videogioco, finisce sotto accusa in Canada. Alcuni genitori hanno intentato una, sostenendo che dàuna, e unl’ha autorizzata, ritenendo che la questione non sia né «frivola», né «manifestamente infondata» e che, anzi, vada seriamente discussa ed è «supportata da accuse sufficienti e specifiche». Lacontro Fortine: «Dàla» In particolare, tre famiglie hannoto che il gioco ha portato i figli a smettere di svolge attività di basemangiare, lavarsi e dormire, tenendoli inchiodati per ore e ore allo schermo dei dispositivi sui quali gira, ...

