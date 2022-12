Fontana a Spirano per ringraziare il personale sanitario | presidio dei familiari delle vittime Covid | “Inopportuno”

(Di lunedì 12 dicembre 2022). Ritengono Attilio“responsabile della catastrofica gestione della pandemia che solo nella prima fase ha causato un eccesso di mortalità di 6.000 morti nella sola provincia di Bergamo”. E definiscono “inopportuna la visita adel presidente uscente, tra l’altro ricandidato”. Così idelladel-19 – riuniti nell’Associazione #Sereniesemoreuniti – motivano la loro presenza alorganizzato da alcuni gruppi e cittadini in occasione della visita del governatore lombardo nella Bassa Bergamasca, al PalàSpirà, evento organizzato da Ats Bergamo il 13 dicembre peril. “Saremo fuori dal palazzetto per ricordare che noi non abbiamo dimenticato – ...

