Firenze Rocks | i Maroon 5 sono il primo nome annunciato

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 12 dicembre 2022)hailcome headliner dell’edizione 2023. Si tratta della pop band statunitense5 che si esibirà a metà giugno nel capoluogo toscano. Il festival, anche nell’edizione 2023, sembra destinato a confermarsi come una delle realtà più importanti per la musica dal vivo in Italia. Ilheadliner delL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: MÅNESKIN: in concerto negli stadi italiani la prossima estate HOLLYWOOD VAMPIRES: la band di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry in Italia nel 2023! Lo Slam Dunk Festival arriva in Italia: confermati Offspring, Rancid e molti altri ancora! Kiss tornano in Italia la prossima ...