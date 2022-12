Fi | Bestetti | ' lascio partito e coordinamento nazionale movimento giovanile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - "Dopo quasi 20 anni di militanza, sempre spesi con impegno, passione e spirito di sacrificio, oggiForza Italia e i miei ruoli di, a cominciare daldel". Così in una nota Marco, coordinatoredi Forza Italia giovani e consigliere comunale a Milano. "Chi mi conosce -spiega- sa bene cosa sia stata per me Forza Italia e può forse solo immaginare cosa abbia significato, dal punto di vista umano, arrivare a questa decisione. Ma saluto senza rancore, né rimpianti, certo di aver sempre onorato al massimo delle mie possibilità la famiglia politica alla quale mi sono iscritto fin da ragazzino. Oggi però ho il dovere di guardare ...