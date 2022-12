Federproprietà-Censis | valore sociale casa rinsaldato da esperienza pandemia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Ildellapersiste e, anzi, ne escedall'dellache ha convogliato nelle abitazioni una molteplicità di funzioni, al punto da rendere lail centro nevralgico della vita degli italiani. Emerge dal primo rapporto‘Gli italiani e la- Come cambieranno valori e funzioni dellanell'Italia post-', presentato oggi a Roma. In particolare: il 91,9% degli italiani considera la propriaun rifugio; l'89,7% si sente tranquillizzato e rassicurato dall'essere proprietario dell'abitazione in cui vive; l'83,1% esprime la propria personalità anche ...

Verrebbe da dire 'casa, dolce casa'. Dalla prima ricerca, condotta da, su 'Gli italiani e la casa' emerge un quadro chiaro. I cittadini del Bel Paese, primi in Europa per case di proprietà,considerano la propria abitazione come un rifugio ...Abitazione, acqua, bollette: spese +34% A mettere in fila i dati sul rapporto tra cittadini e mattone è una indagine disu "Gli italiani e la casa", presentato questa mattina ...