Federica Panicucci | che bella notizia | l’annuncio ufficiale riempie i fan di gioia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) I fan disono al settimo cielo. Finalmente è stata data latanto attesa, una decisione che porterà in molti a fare i salti di. Ma di cosa si tratta? Sarà proprio lei,, a ricoprire un ruolo fondamentale durante la giornata più magica dell’anno. Ovviamente stiamo parlando del 25 dicembre giorno in cui si festeggia il Santo Natale.ildemocratico.comMolti sono i programmi che stanno organizzando i palinsesti in vista dell’ultimo periodo dell’anno proprio per dare largo spazio a spettacoli e concerti a tema natalizio. Finalmente la grandeche tutti stavano aspettando è arrivata: anche quest’annosarà presente ...

È tornata dopo il ponte dell'Immacolata Ada Alberti che ha svelato le previsioni settimanali . La nota astrologa ha chiuso la puntata del lunedì del rotocalco condotto dae Francesco Vecchi, svelando cosa succederà ai dodici segni in campo sentimentale e professionale. Ecco le previsioni dei primi quattro segni zodiacali: ARIETE : settimana ...lascerà momentaneamente il timone di Mattino Cinque , ma le vacanze natalizie non saranno prive di impegni per lei. Anzi. L'affermata conduttrice sarà in onda per due sere ...Iniziano a trapelare i primi nomi dei cantanti che parteciperanno al Capodanno 2023 a Genova di Canale Cinque: chi ci saràLa conduttrice raddoppia e sarà in onda in due serate speciali Federica Panicucci lascerà momentaneamente il timone di Mattino Cinque, ma le vacanze ...