Eva Kaili | dalla laurea in Architettura al giornalismo | chi è l’ex vicepresidente del Parlamento europea arrestata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ieri è arrivata la convalida del fermo di alcuni degli indagati dell’inchiesta belga sulla presunta corruzione aleuropeo per migliorare l’immagine del Qatar, paese ospitante dei Mondiali di calcio. Tra loro c’è Eva, 44 anni, per cui era scattato il fermo quando in casa erano stati trovati sacchi di denaro. Prima dell’arresto la carriera didelUe eletta con il partito socialista del Pasok, aveva seguito il percorso comune a molti altri politici greci. Nata a Salonicco 44 anni fa, la politica èta ine dal 2004 al 2007 si era fatta conoscere come uno dei volti di punta del telegiornale di Mega Channel, popolare canale della televisione greca, dove ha lavorato come presentatrice. In Grecia aveva ...