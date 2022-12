Eugenio Finardi attacca Anthony Delon | “Non ho apprezzato la sua intervista”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo l’dia Oggi è un altro giorno sulla poltrona rossa si siede. Il cantautore si racconta, si emoziona nell’ascoltare i messaggi di sua moglie e di sua figlia. Gli occhi lucidi sono soprattutto per la donna che da più di 25 anni vive con lui una bellissima storia d’amore.confida che la moglie riesce sempre a non emozionarsi, a differenza sua, questa volta invece c’era qualcosa di diverso. Una bellissima emozione vissuta a distanza per la coppia. Anche sua figlia lo saluta, gli dice che non vede l’ora di abbracciarlo e suonare insieme ed è dal suo messaggio chesi collega all’appena seguita di...

ha raggiunto la fama come cantante, chitarrista, arrangiatore e pianista italiano. È ampiamente riconosciuto per il suo contributo alla scena ...Chi è, cantautore e polistrumentista italiano. Scopriamo qualcosa in più sull'artista milanese, grande sperimentatore musicale e esperto in L'articolo, chi è il ...Ospite da Serena Bortone Eugenio Finardi non solo si è raccontato ripercorrendo a Oggi è un altro giorno la sua vita, ma è stato anche protagonista di una ...Eugenio Finardi, il cantautore milanese è stato ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 12 dicembre, a Oggi è un latro giorno. Il 70enne ha deciso ...