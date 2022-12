(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Giuseppe Tassi La Stella sta sempre in alto. La strategia delpaga. Anche nel mondoe in un anno complicato da Covid e guerra in Ucraina, come il 2022. Il polo italiano della Stella ,...

QN Motori

In questa chiave a Milano abbiamo potuto vedere in anteprima il nuovo, terzo modello costruito sulla nuova piattaforma specifica per le auto a impatto zero. Più alta di, è una Sport ...Tante novità anche nella famiglia Mercedes - EQ, con il debutto della nuova EQE, anche nella versione, e dell'che fissa un nuovo punto di riferimento nella fascia più esclusiva del ... EQS Suv guida la strada del lusso Mercedes La Casa della Stella a tre punte chiude un 2022 ad alti livelli e prepara un futuro prossimo votato alla esclusività e alla tecnologia ...La strategia del lusso paga. Anche nel mondo Mercedes e in un anno complicato da Covid e guerra in Ucraina, come il 2022. Il polo italiano della Stella, sotto la guida del Ceo Radek Jelinek, ha vendut ...