Il Sannio Quotidiano

Le mosse in Europa 'A livello europeo - dice ancora- siamo riusciti a vincere la battaglia ... L''È stato sbloccato il contributo di oltre 300 milioni che consente di connettere con un'...Questa mattina la Premier Giorgiaha annunciato la possibilità di tenere il Bonus Cultura ... Caro: tra i segnalati di FdI anche proposte per sul funzionamento del mercato del gas, un ... Energia: Meloni, ‘Italia sempre più hub Europa’ Così la premier Giorgia Meloni riferendosi ai rilievi espressi dalla Banca d'Italia alla manovra, in un video su Facebook, sfogliando gli appunti della sua agenda. (ANSA).La premier in diretta su Facebook: molti ci chiedono di togliere le commissioni sul Pos, ma non possiamo farlo, sarebbe incostituzionale ...