Edoardo Tavassi al GF VIP | chi è | età | lavoro | Diana Del Bufalo | fidanzata | foto | sorella Guendalina e Instagram

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, che ha dovuto abbandonare per via di un infortunio,torna su Canale 5. E torna come protagonista di un nuovo reality: il Grande Fratello Vip. Il giovane romano, fratello dell’influencer, ha deciso di rimettersi in gioco e di varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia: farà vacillare gli equilibri già precari? Riuscirà ad essere il preferito anche qui? Chi è il fratello die chefaè nato a Roma, ha 35 anni ed è il fratello della showgirl e influencer. A differenza dellasi è sempre tenuto lontano dal mondo dello ...

Incidente molto imbarazzante nella casa del Grande Fratello Vip . A quanto pareha aperto per sbaglio il suo accappatoio mentre si stava cambiando. Il gieffino però non si è accorto che in quel preciso istante in camera era entrata anche Oriana Marzoli . La ...Nelle scorse ore tante e importanti discussioni hanno avuto come protagonisti:e Daniele Dal Moro vs Charlie Gnocchi, sempre Daniele Dal Moro vs Sarah Altobello e anche Antonino ...C'è stato un brutto incidente al GF Vip 7: ecco il video che mostra l'inquilina che si ustiona a causa di una grave disattenzione.Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono la nuova coppia della casa del GFVIP7: ecco cosa è successo nella notte ...