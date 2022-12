E’ morto Jack | il mitico scalda pubblico Mediaset | azienda in lutto | il commento di Gerry Scotti e Barbara d’Urso

(Di lunedì 12 dicembre 2022)in Casa. L’perde un vero pezzo da novanta: addio a Giacomo Zoppi detto, ildi programmi famosissimi, da Chi vuol essere milionario a Live Non è la: è, addio al“Addio, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridenti,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lutto a Mediaset: è, addio al mitico scalda pubblico "Addio, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridenti, sempre puntuali. Ti abbiamo amato tutti, ci mancherai' , ha scritto Gerry ...... ha ricordato il collega e amico scomparso: ' Caro, ci mancherai tanto. Quante risate insieme ... L'uomo sarebbe, come aveva riportato Canale Dieci una tv locale di Ostia, a causa di un ...E' morto Jack, mitico scalda pubblico Mediaset: azienda in lutto, il commento di Gerry Scotti e Barbara d'Urso dopo aver appreso la notizia.Lo storico scaldapubblico dei programmi più popolari è mancato nelle scorse ore. Il dolore del conduttore in un messaggio Instagram ...