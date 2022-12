Drusilla Foer in realtà è Gianluca Gori | avete mai visto il bellissimo uomo che si nasconde dietro la nobildonna? FOTO

Dopo Sanremo arriva la popolarità. E quindi la tv. Quella in pompa magna, quella che conta. Così, a Domenica in - il programma dell'inimitabile Mara Venier - ritroviamo. Ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, in agguato. 'Guarda cosa mi è successo prima di entrare, mi si è rotta la cerniera. Mi si rompe tutto', dice appena arriva in studio. 'Sono un ...Nastro d'argento per il cameo nel film Sempre più bello , perè tempo di tornare in tv , dal 12 dicembre su Rai 2 tutti i giorni alle 19.50 con l'Almanacco, in versione riveduta e ...Drusilla Foer e Paola Turci hanno ricevuto il clamoroso 'no' da parte di Amadeus per Sanremo. Ecco la reazione del web a questa scelta.Il direttore Coletta aveva preannunciato cambiamenti e così sarà. Da stasera torna su Rai2, dal lunedì al venerdì alle 19.50, Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo e lo fa con una serie di novità att ...