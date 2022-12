Dragon Ball super | il nuovo manga è prossimo all’ uscita?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ildista per tornare alla grande ed ècon unscintillante numero: il capitolo 88. La notizia è stata confermata recentemente sulle pagine dell’ultimo numero di Shonen Jump laddove i fans sono stati informati che Sh?eisha (l’editore) pubblicherà il capitolo 88 diil 20 dicembre. Come di consueto, la nuovasarà pubblicata su V-Jump sotto la cura degli artisti Akira Toriyama e Toyotaro. E sì, il grande sensei Toriyama darà vita ad unarco narrativo. Inoltre per i fans che vogliono dare un’occhiata in anticipo al grande ritorno di, avranno la ...

Bandai ha immesso sul mercato una nuova proposta da collezione dedicata all'universo di, la Figuarts ZERO " Extra Battle con protagonista lo scontro di Trunks vs Mecha Freezer dalla saga diZ . Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova incredibile stauta.... Dragon Ball Super: Super Hero e Dragon Ball Z si incontrano nella nuova forma di Gohan grazie a un fan La recensione della statua di Trunks vs Mecha Freezer da Dragon Ball Z edita da Bandai per la la linea Figuarts ZERO – Extra Battle.Dragon Ball Super: Super Hero, uno dei momenti più importanti del film viene trasformato in una citazione a Dragon Ball Z: il protagonista è Gohan.