Donna incinta ha un malore in volo | dopo l’atterraggio di emergenza a Fiumicino è il caos

Quotidiano Motori

... 26enne di origini marocchine eha accusato durante il volo dei forti dolori. Appena atterrato, il personale della Polaria si è recato a bordo dell'aereo per soccorrere lache è stata ...In altre parole: se, appena divorziata , lascopre di essere, chi è in grado di assicurare che la creatura in arrivo sia del marito precedente e non della persona che da lì a poco ... Donna incinta finge le doglie per atterrare in Spagna e fa scappare 27 passeggeri Un aereo diretto partito da Istanbul e diretto a Casablanca ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Fiumicino per un ...Prima una passeggera incinta che accusa il malore. Quindi l’atterraggio di emergenza e poi il caos che si scatena tra gli altri passeggeri che spaventati chiedono di scendere.