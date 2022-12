Dolomiti Energia Trentino | Lockett analizza il k o di Napoli | “I contropiedi della GeVi ci hanno fatto male Dobbiamo insistere lavorando duro tutti assieme”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non sono bastati 10 punti, 5 rimbalzi e 2 assist a Trentper portare al successo laTretino sabato contro lae festeggiare così con due punti il suo 32° compleanno. L’americano dell’Aquila, parlando a Stefano Parolari su “L’Adige”, hato così il k.o. in terra europea: “Credo che la chiavepartita siano stati i punti in transizione di: i lorocon canestri facili dopo aver recuperato palla ci. E abbiamo concesso qualche rimbalzo in attacco di troppo, cosa che di solito siamo bravi ad evitare. Questi due aspetti alla fine sono stati decisivi nell’indirizzare la partita a favore...