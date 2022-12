Vanity Fair Italia

... riabilitazione disturbi della defecazione, Tai (irrigazione trans anale), prevenzione e trattamento disturbi della menopausa,e dolore pelvico, riabilitazione neo vescica. ...... è quello di aiutare e fornire supporto a uomini e donne conal perineo legate a interventi chirurgici, parto e menopausa. Ma nella clinica ci sarà spazio anche per consulenze, ... Disfunzioni sessuali femminili: sintomi, cause, soluzioni Quali sono le principali disfunzioni sessuali femminili E come si manifestano Abbiamo fatto il punto sull’argomento. Ecco cosa abbiamo scoperto ...In una relazione stabile capita a tutti, uomini e donne: un esperto ci ha spiegato cosa può succedere nella nostra mente, alla nostra autostima e al benessere della coppia ...