Difesa nel segno mediterraneo di La Pira Intervista esclusiva a Nino Minardo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “La crisi in Ucraina, ilallargato, la situazione in Libia e nell’intero continente africano sottolineano sempre di più il quadro di un mondo globalizzato dove i conflitti e le inevitabili ricadute per la popolazione civile mettono a dura prova l’impegno delle democrazie occidentali nel mantenimento della stabilità e della pace e nella salvaguardia della libertà e dei diritti umani”., neo presidente della commissionedella Camera, proietta la sua riflessione verso il futuro. Classe 1978, siciliano di Modica, con alle spalle anni di impegno politico: “Penso prima di ogni cosa che la politica deve essere servizio allo Stato e ai cittadini. E in questo le donne e gli uomini con le stellette hanno dato prova e testimonianza del loro impegno silenzioso per la comunità – spiega ...