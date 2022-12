Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2 | trama episodi 12 dicembre 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Latvinva in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 12su Rai 2 con glidella undicesima stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAinSpeciale Natalizio – Feste con delitto. E’ Natale nell’assolata Saint Marie e Neville si sta preparando per tornare a Manchester e trascorrere le feste con la famiglia, ma i suoi piani vengono stravolti quando un bilionario, magnate delle spedizioni, muore in circostanze misteriose. E il caso è destinato a diventare ancora più intricato quando, in quel di Londra, un autista di minicab riceve una cartolina di Natale con un messaggio inquietante all’interno ...