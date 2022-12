Decreto rave | il Senato boccia la pregiudiziale FdI | «Così difendiamo salute e proprietà»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Con 98 “no”, 42 “sì” e 25 astenuti l’aula delha respinto la questionepresentata da Alleanza Verdi-Sinistra italiana, al cosiddetto “anti” sui raduni illegali. Il dl, in realtà, contiene anche norme relative all’ergastolo ostativo per i detenuti non pentiti e agli obblighi di vaccinazione anti Covid. Nel dibattito che ha preceduto il voto molti esponenti dell’opposizione hanno sostenuto che lo strumento scelto dal governo (il) per normare le varie questioni fosse inutilizzabile per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. «La procedura seguita è incostituzionale», ha sentenziato Ivan Scalfarotto, di Italia Viva. Una tesa subito rintuzzata da Sergio Rastrelli. Con 98 “no”, 42 “sì” e 25 astenuti «Le norme antie sull’ergastolo ...

Corriere della Sera

L'Aula del Senato respinge con 98 no, 42 si e 25 astenuti le questioni pregiudiziali presentate dal gruppo di 'Alleanza verde - Sinistra Italiana' alche contiene le norme contro i '- Party e le misure sull'ergastolo ostativo e gli obblighi vaccinali. Si sono espressi a favore delle pregiudiziali i senatori del Pd e del terzo Polo. ...Lo ha detto il senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, nel suo intervento in discussione sulla pregiudiziale al ''. Decreto Rave, Ronzulli (FI): voterò no, contraria al reintegro dei medici no vax La senatrice ha annunciato il suo voto contrario al decreto legge contro i rave party, e in particolare alla norma che prevede la possibilità per i medici no-vax di essere reintegrati nel posto di lav ...Roma, 12 dic (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad un decreto che presenta diversi elementi di illegittimità costituzionale. A partire dalla disomogeneità delle materie trattate”. Lo ha detto il senatore ...