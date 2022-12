(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà14 dicembre a partire dalle ore 18.00 presso il Teatro Dinzo e Mattiello di(Via Sacra, 28E) il convegno dal titolo “: l’impegno della Regione Campania” che vedrà la partecipazione di Vincenzo De, Presidente della Regione Campania; di Mario, delegato al Grande Progettoe capogruppo del Pd in Consiglio Regionale; e di Carmine Lo Sapio, sindaco di. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i varimessi in campo dalla Regione Campania per il rilancio e lo sviluppo di tutto il tratto dida San Giovanni a Teduccio a Massa Lubrense: dalla balneabilità al ...

anteprima24.it

Presenti il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna , il presidente di Confcommercio Antonio, il collega di FenImpreseMancuso, e Lorenzo Marrelli per l'omonimo gruppo sanitario. Un ...... Alessandro Massimo Nucara , la Direttrice Generale di Confindustria Alberghi, Barbara, il Coordinatore Nazionale di Assoturismo - Confesercenti, CorradoBianca e il Direttore ... De Luca e Casillo mercoledì a Pompei per illustrare i progetti per la Costa Vesuviana Triello tra Campania e Puglia: De Luca schiacciato da Emiliano e Manfredi. E nella corsa alla segreteria Pd potrebbe evaporare l'effetto delle correnti ...“Un Natale Insieme, per tutta la famiglia”: hanno sintetizzato così dall’Amministrazione comunale il calendario di eventi programmati per le festività alle porto e dal titolo “Città di Crotone-Natale ...