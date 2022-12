De La Fuente si presenta come nuovo Ct della Spagna | «Aperti anche a Sergio Ramos»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) IlCt, Luis de laè statoto a Madrid in conferenza stampa. Il Ct che prende il posto di Luis Enrique, allontanato dopo il ko ai quarti di finale del Mondiale contro il Marocco. Da Ctha vinto un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21. Ho inoltre conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018 e un argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Farà il suo debutto sulla panchinaNazionale maggiore a marzo in occasione delle gare di qualificazione agli Europei 2024. Queste le parole di De Lain conferenza stampa: «Ho detto sì a questa proposta senza pensarci nemmeno un secondo. Luis Enrique ha fatto un lavoro fantastico con questa squadra. Mi piace dare libertà al calciatore ...

