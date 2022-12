Dato mai registrato | cosa spunta dal bollettino settimanale Covid

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Più vittime e ricoveri ma contagi stabili. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana del 2-8 dicembre, riporta le tendenze della curva del, ma anche dati rilevanti sull'andamento della campagna vaccinale. Negli ultimi sette giorni sono cresciuti i decessi(+8%), i ricoveri (+9%) e il numero di pazienti in terapia intensiva (+4,7%) mentre restano stabili i contagi: 221.324 contro i 227.420 selle scorsa settimana, Nel dettaglio, i morti registrati arrivano a 686 contro 635, di cui 15 riferiti a periodi precedenti. In crescita anche i casi attualmente positivi (523.075 contro 507.169), le persone in isolamento domiciliare (513.525 contro 498.391), i ricoveri con sintomi (9.215 contro 8.458) e le persone nelle terapie intensive (335 contro 320). Continuano a diminuire i nuovi vaccinati contro Sars-Cov-2. Nella ...