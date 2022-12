(Di lunedì 12 dicembre 2022)Sisbarca aldi Roma con il suo spettacolo tutto nuovo In fila per: con tanta musica,e soprese varie, il vincitore di2022in scena il “suo”Arriva aldi Roma lo spettacolo diSi, l’alter ego di, dal titolo In fila per. L’appuntamento è il 13 dicembre 2022 alle ore 21:00 (compra qui i biglietti). Il cantante, autore e compositoreQuartapelle, in arteSi, ...

Spettacolo.eu

... Silvio Magliano in rappresentanza del socio Volontariato Torino ETS; Gerardo Gatto in rappresentanza del socio Volontariato Torino ETS - Presidente;Giaime in rappresentanza del socio Centro ...Al convegno, moderato dal segretario Cida del Friuli Venezia GiuliaDamele, sono ... il piano della Regione per la svolta green A Fiume Venetouna nuova area giochi inclusiva Condividi l'... Daniele Si Nasce al Teatro Brancaccio: da Tali & Quali porta live il suo Renato Zero fra sorprese ed ospiti Dal 14 dicembre sarà disponibile su youtube la cover di “Shallow”, interpretata dalle voci di Daniele Piovani e Lysa (all’anagrafe Lisa Panetta). “Shallow” è il primo estratto della colonna sonora di ...L'idea parte dal ristorante Zia Emilia a Porto Recanati E' festa anche nelle Marche, terra natale di Walid Cheddira, bomber del Bari ora impegnato con la Nazionale del Marocco ai mondiali in Qatar, pr ...