Daniele Dal Moro esce allo scoperto | arriva la dichiarazione shock | “Avevo paura che mi sparassero” VIDEO

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’ex tronistaDalsi sbottona completamente dopo le liti furenti degli ultimi giorni: la confessione spiazza Nikita Pelizon. Il volto di “Uomini e Donne” ha esordito in sordina nel reality di Canale 5.Dal(fonte youtube)Dal, infatti, sta emergendo con forza solamente nelle ultime settimane, complici anche i suoi scontri epici con i compagni di avventura. Dopo un reciproco scambio di spiacevolezze con Oriana Marzoli, l’ex tronista ha indirizzato la sua furia anche su Patrizia Rossetti. Rea di aver parlato alle spalle die di Micol Incorvaia, la fulva conduttrice ha innescato un diverbio accesso con il gieffino,ndo quasi alle mani. Alberto De Pisis ha quindi interferito nella rissa verbale, accusando ...

... esposto nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte alnella fossa dei leoni a Santa Maria ... In aeroporto non manca l'angolo dell'arte contemporanea con un'opera dell'artista Marco Lodola......della 'banda dello spray' che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 provocò la fuga di massa... insieme a cinque giovanissimi (Emma Fabini, Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi,...Il veronese racconta gli atti di bullismo subìti in passato: "Ho dovuto cambiare personalistà" Daniele Dal Moro uno dei concorrenti del reality show ...Il centrocampista domenica è rientrato dall'infortunio: “Felice di essere tornato. Ora ripartiamo dal lavoro e dal gruppo, tutti i uniti verso i nostri obiettivi ...