Dalle stalle… alle stelle | ma il diktat di Cannavaro è chiaro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“La vedo”, “non la vedo”. Non è la conseguenza di un trucco di magia, solo il classico giochino che ogni tesserato di una squadra di calcio adopera quando gli si chiede della classifica. La verità è racchiusa nelle parole di Alberto Paleari, proferite nel post partita contro il Palermo, subito dopo una sconfitta bruciante. “Chi dice che non guarda la classifica mente”, fu l’ammissione del numero uno giallorosso. Un’affermazione che si fa fatica a smentire, nonostante le classiche frasi di circostanza, perché la classifica aiuta a lavorare meglio, trasmette serenità. Prerogative che il Benevento di Fabiosta finalmente riscoprendo e iniziando ad assaporare. I sei punti conquistati nell’arco di tre giorni tra Parma e Cittadella hanno permesso alla Strega di assestarsi in una posizione relativamente tranquilla, arrivando a toccare ...

