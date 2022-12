Dacia Jogger vince il "Good Deal" agli Automobile Awards

(Di lunedì 12 dicembre 2022) ROMA -ha vinto il premio ". La Casa si è evoluta grazie alla sua nuova identità visuale, ma non ha cambiato strategia: offrire l'essenziale a un prezzo ...

ROMA -ha vinto il premio "Good Deal" agli Automobile Awards. La Casa si è evoluta grazie alla sua nuova identità visuale, ma non ha cambiato strategia: offrire l'essenziale a un prezzo ...ROMA "ha vinto il premio "Good Deal" agli Automobile Awards. La Casa si è evoluta grazie alla sua nuova identità visuale, ma non ha cambiato strategia: offrire l'essenziale a un prezzo ...Dacia Jogger ha vinto il premio "Good Deal" degli Automobile Awards, destinato alle vetture che offrono il miglior compromesso tra qualità e prezzo. La casa rumena è una specialista di questo riconosc ...Dacia prosegue la sua striscia di vittorie nel premio ‘Good Deal’ degli Automobile Awards, in cui viene premiato il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Dopo Sandero e Spring, nei due anni preced ...