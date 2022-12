Curling | trionfo storico per il Trentino Cembra al Grand Slam in Canada

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilha trionfato nella notte italiana al WFG Masters, prestigioso appuntamento delof. I nostri connazionali si sono imposti nell’insieme dei sette tornei che si svolgono con cadenza annuale in. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno dato spettacolo, ilè diventato ufficialmente la prima squadra italiana e la quarta équipe non canadese ad alzare una coppa deldopo gli svedesi del Team Edin, gli svizzeri del Team De Cruz e gli scozzesi del Team Mouat. Gli italiani hanno abbattuto l’ultima formazione, britannici che hanno primeggiato nella passata stagione del WGF Masters. ...

FISG

La Scozia, campione in carica dopo ildello scorso anno a Lillehammer contro la Svezia, è decisa a concedere il bis. Gli scozzesi hanno vinto tutti gli incontri del round robin tranne uno (...La Scozia, campione in carica dopo ildello scorso anno a Lillehammer contro la Svezia, è decisa a concedere il bis. Le due squadre avranno sicuramente la mente rivolta già alle semifinali ... Curling, trionfo storico per il Trentino Curling Cembra al Grand Slam in Canada!