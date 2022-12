Croazia | Perisic | 'Siamo stati perfetti Se giochiamo contro il Brasile'

TUTTO mercato WEB

Attacco affidato a Kramaric, affiancato dall'atalantino Pasalic e. Le probabili formazioni di Argentina -ARGENTINA (4 - 3 - 3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De ...Così Zlatko Dalic, ct della, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro l' ... Al suo fianco ha parlato anche Ivan: 'Finora siamo stati perfetti, ma non vogliamo fermarci ... Neymar abbraccia il figlio dopo Croazia-Brasile, Perisic: "Grazie, ha significato molto per lui" La Croazia si avvicina alla semifinale di martedì 13 dicembre contro l’ Argentina piena di speranza e voglia di replicare quanto fatto nell’ultimo Mondiale , quando arrivò all’atto… Leggi ...Il ct croato alla vigilia dell'Argentina: "Un'altra finale per raggiungere il momento più bello di sempre per il nostro Paese" ...