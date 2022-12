Croazia | Pasalic sulla sfida contro l’Argentina | «Con la nostra forza mentale possiamo batterli»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Mario, centrocampista offensivo dell’Atalanta e della, ha raccontato a Sportske Novosti la grande attesa della semifinale di Qatar 2022. Queste le parole didella: «Abbiamo eliminato il Brasile, la prima favorita, e ora siamo pronti ad accogliere. Abbiamo dimostrato di saper gestire le partite con le più grandi. Sapevo che avevamo quellae che guidati da Luka Modric avremmo potuto fare grandi cose ai Mondiali». «Il nostro segreto? La. La sensazione è fenomenale. Dopo quanto era accaduto in Russia quattro anni e mezzo fa, in pochi si sarebbero aspettati che, già ai Mondiali successivi, si sarebbe ripetuta una cosa del genere. È ...

