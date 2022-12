Cristiano Ronaldo | storia di una crisi | dubbi sulla soluzione araba | e quella chiamata…

(Di lunedì 12 dicembre 2022)tiene ancora banco, dopo l’eliminazione del Portogallo dai Mondiali. Il suo futuro, infatti, non è ancora ben definito. La delusione per l’eliminazione dai Mondiali ha lasciato il segno su, e ora il suo futuro è di nuovo ino. Il 37enne attaccante lusitano non ha ancora parlato di ritirarsi dalla nazionale, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Intanto. Molti hanno pensato che questo potrebbe essere l'ultimo Mondiale di CR7, ma il 5 volte Pallone d'Oro nel suo messaggio di commiato a Qatar 2022 sembra lasciare aperte le ...Commenta per primo Il Portogallo dilascia il ritiro di Doha e torna a casa dopo l'eliminazione dai Mondiali.Il messaggio del campione francese a CR7 ha attirato l'attenzione di molti, soprattutto per ciò che ha scritto ...In Qatar la trasformazione di Leo a caccia del titolo iridato per eguagliare Diego e superare per sempre Cristiano Ronaldo che non si dà pace per l’eliminazione ...