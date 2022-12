Crippa Ibsa | Scelte di investimenti futuri puntino a sostenibilità

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - “Tutte le decisioni didovrebbero essere orientate instrategiche e di impegno, personale e aziendale, verso un futuro più sostenibile”. Sono le parole di Luca, General Manager diFarmaceutici, azienda che da tempo ha imboccato la rotta dellae che ha aderito all'Esg Culture Lab, un Osservatorio di Eikon Strategic Consulting Italia lanciato in collaborazione con il Gruppo Adnkronos, che mira a valorizzare e coinvolgere persone e realtà aziendali nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e che quest'anno pubblica il suo Primo Report di. Pervuol dire tre cose: ...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – “Tutte le decisioni di investimenti futuri dovrebbero essere orientate in scelte strategiche e di impegno, personale e aziendale, verso un futuro più sostenibile”. Sono l ...Luca Crippa (foto) è il nuovo Chief Commercial Officer di IBSA, Institut Biochimique SA, la multinazionale farmaceutica svizzera oggi presente in oltre 90 Paesi, con 17 filiali in Europa, Cina e Stati ...