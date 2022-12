la Repubblica

... il reduce di Tienanmen sulle proteste anti -: "Potrebbe essere l'inizio di una" "Abbasso Xi Jinping", la rivolta dei fogli bianchi punta ai vertici della Cina Apple e la nuova via ...... edificate da Pechino sin dai tempi della GrandeCulturale Proletaria senza chiedere ... il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che il vaccino contro il- 19 è un bene pubblico ... Covid, rivoluzione nelle terapie: scoperto il super-farmaco che chiude le porte al virus Per le sue attività, il trentenne cinese ha subito pressioni: "Le autorità cinesi vorrebbero che io tornassi in Cina ed è per ...Modelli matematici prevedono che il 60% dei cinesi si infetterà eppure procede il programma di smantellamento delle misure anti-coronavirus duramente ...