Covid oggi Calabria | 295 contagi e 1 morto | bollettino 12 dicembre

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 295 i nuoviregistrati, 122022, in, su 1.725 tamponi effettuati. Lo comunicano i Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione. Segnalati anche +301 guariti e 1(per un totale di 3.147 decessi). Il, inoltre, registra -7 attualmente positivi, -15 in isolamento, +8 ricoveri (per un totale di 176) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 12). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

