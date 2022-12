Covid | le notizie Usa | boom di contagi New York chiede uso mascherina

Sono 798 i nuovi casi diin Liguria. Ipositivi sono 14480, 343 in meno e gli ospedalizzati sono 585 (13 in terapia intensiva), 5 in più. Tra questi c'è un malato in età pediatrica ricoverato al Gaslini. I morti sono due,...I friulani, privi del loro coach Matteo Boniciolli bloccato a casa col, si sono aggrappati ...apu old wild west udine apu udine isaiah briscoe keshun sherril matteo boniciolli Ultime...Tra gli omaggi un volume sulle Costituzioni, sosta allo stand de "I Libri del Borghese" Previsioni meteo triorarie sulla città di Roma Capitale per le giornate di sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 ...Uno degli ospiti della trasmissione di Fabio Fazio, "Che Tempo che fa", è stato il comico Teo Teocoli che ha presentato il suo nuovo libro "El Piede de Dios".