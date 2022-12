Covid Lazio | oggi 1 373 casi e 8 morti Mappa dei contagi e bollettino del 12 dicembre

Sono 51.743 le persone attualmente positive nel. Crescono i ricoveri dei positivi, mentre gli ospedali registrano il 50% di ingressi in più dovuti al mixe ...... tra cui Osman Kavala ; e in Thailandia chiunque critichi le azioni del governo sul- 19 o ... trae Juventus, a Riad, in Arabia Saudita. " Ci sono tanti motivi per cui la Supercoppa non ...1' di lettura 12/12/2022 - (Adnkronos) - Spunta una dottoressa anti-covid tra le statue del grande presepe allestito dalla Comunità di Sant'Egidio nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Tra le t ...1' di lettura 12/12/2022 - (Adnkronos) - Sono 1.373 i casi di covid oggi 12 dicembre nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione. Si registrano altri 8 morti.I tamponi processati sono stati ...