Cortina | il Fashion Weekend dà il via alla stagione invernale | siamo stati all’evento Valentino ad alta quota e vi raccontiamo com’era spoiler | bello

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lo scintillio magico degli addobbi delle feste scalda il cuore. Il profumo di vin brûlé pervade l’aria, i canti di Natale riecheggiano in sottofondo alternandosi alle hit del momento. La neve ricopre ogni cosa con il suo manto bianco e rende l’atmosfera ovattata. Nelle vie del centro una folla festosa si gode lo struscio, attardandosi a salutare amici e conoscenti davanti alle vetrine dei negozi tripudianti d’addobbi. I negozianti, a turno, offrono aperitivi e degustazioni a tema: “Sembra di stare al Fuorisalone di Milano”, è il commento di un passante. Capannelli di ragazzi siedono ai tavoli esterni dei bar del centro, riscaldati dal calore delle stufe. Donne d’ogni età sfoggiano con un compiacimento liberatorio la propria pelliccia, che finalmente può uscire dall’armadio: in città non osano, il rischio di attirarsi le critiche degli animalisti è troppo. Qui non solo è concessa, ma è ...

Una partenza ricca di energia quella delWeekend che ha ufficialmente visto il taglio del nastro di questa attesa quattro giorni di feste ed appuntamenti per mano del presidente difor Us, organizzatrice dell'evento e ...... al secolo Giuliana Coen, del catalogo "Veneziamo", che ha accompagnato una mostra in onore della stilista, inaugurata ad'Ampezzo, l'8 dicembre, nell'ambito dellaweek che si ...Feste spettacoli e inaugurazioni di brand hanno richiamato in quota ospiti celebri, come il party Pollini che ha visto tra i suoi invitati Alberta Ferretti.CORTINA -La musica ha riempito la conca ampezzana, ieri sera, per la giornata culminante del Cortina Fashion weekend, che ha richiamato sulle Dolomiti migliaia di ospiti, con una proposta ...