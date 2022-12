Corruzione dal Qatar | altri 4 italiani nell’inchiesta Tre eurodeputati coinvolti e la pista dei conti offshore

(Di lunedì 12 dicembre 2022)quattroa Bruxelles sulladal. Mentre gli inquirenti danno la caccia aiin cui potrebbero essere transitati i soldi. E la polizia mette i sigilli ai loro uffici. Intanto il giudice Michel Claise conferma gli arresti per Antonio Panzeri, Eva Kaili, Niccolò Figà-Talamanca e Francesco Giorgi. E la procura perquisisce la casa dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella. Che oggi dovrà fornire le sue spiegazioni alla commissione di vigilanza del Partito Socialista belga. Intanto scatta la corsa all’esame delle votazioni dei diversi gruppi su dossier in qualche modo legati ai paesi del Golfo. Uno di questi, la liberalizzazione dei vistiini, sarebbe dovuto approdare presto in Plenaria. Ma ...

Altri quattro italiani nell' inchiesta a Bruxelles sullaQatar . Mentre gli inquirenti danno la caccia ai conti offshore in cui potrebbero essere transitati i soldi . E la polizia mette i sigilli ai loro uffici. Intanto il giudice Michel ...Nelle ore in cui una presunta vicenda disi abbatte sul Parlamento europeo, un deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio , ...momento che il capogruppo di Forza Italia Alessandro ...Non un gemito, un grido, una preghiera. Nessuno ha sentito nulla. Però quell’immagine di Mohsen penzolante con il cappio stretto al collo è nella testa di tutti. E l’ombra del patibolo si allunga nell ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...