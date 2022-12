Corbo | ADL sta valutando intese gruppi finanziari senza cedere la maggioranza

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Antonio, su Repubblica e nel suo Editoriale, 'Il Graffio', parla delle scelte future di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Questo quanto detto dal giornalista: "Sembra certo che non vogliala società, probabile che stiaprospettive dicon gruppo. -afferma- Magari una compartecipazione,laazionaria ma elevando il potenziale del club. Le informazioni raccolte tra analisti del settore raccontano che i Fondi Usa -prosegue- sono interessati sempre di più al calcio italiano, ma al Napoli in particolare per diversi elementi. Non ha debiti, non è contaminato da relazioni pericolose con un ambiente regionale pur critico''. Conclude ...