Conte torna alla Juventus? Il diabolico piano dei bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La, dopo quanto successo a livello societario, sta pensando ad un nuovo corso; in panchina occhiofigura di. LaPresseNella seconda parte di stagione, ladovrà essere brava a compattarsi senza pensare a quanto sta succedendo all’esterno con una situazione societaria non proprio semplice. E’ chiaro come la figura di Allegri sia fondamentale; il tecnico, infatti, dovrà in un certo senso fare da scudo tra il campo e quello che succede fuori. Una figura, secondo le ultime indiscrezioni, non così certa del proprio futuro; occhio, infatti, al nome di. Da quando èto sulla panchina della, Allegri non ha mai avuto il totale consenso della tifoseria bianconera. Il tecnico, infatti, è sempre stato criticato per un gioco ritenuto ...