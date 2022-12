Consigliere comunale della Lega nella bufera | “I tifosi del Marocco sono scimmie urlatrici”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Hanno fatto tanto scalpore le dichiarazioni fatte su Facebook da Marco Fiori, capogruppoin Consiglioa Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Il politico infatti, ha definito “” idelche in questi giorni stanno festeggiando in ogni parte d’Italia i successipropria nazionale al Mondiale di Qatar 2022. Già lo scorso 7 dicembre, dopo il trionfo delsulla Spagna, Fiori aveva così commentato: “Spero ilvenga eliminato dai Mondiali così finalmente smetteremo di vedere leper strada”. Così invece dopo la vittoria contro il Portogallo: “Attenzione. Previsti assembramenti di ...

